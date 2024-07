Nieuw werk van Theo Colenbrander in De Roode Tooren

DOESBURG – Museum De Roode Tooren in Doesburg heeft een mooie aanvulling op de collectie. Een Doesburgse familie heeft drie vazen van Theo Colenbrander aangeboden in langdurige bruikleen.

Theo Colenbrander werd geboren in 1841 in Doesburg en overleed in 1930 in Laag-Keppel. Hij was een zeer veelzijdig kunstenaar. Colenbrander was Nederlands eerste industrieel ontwerper, maakte boekomslagen, ontwierp gebouwen en interieurs en tapijten, maar werd vooral bekend door zijn keramiek.

Nadat hij werkzaam was geweest bij Plateelbakkerij Rozenburg in Den Haag, was hij in de jaren 1912 en 1913 in dienst bij Plateelbakkerij Zuid-Holland in Gouda. De vazen die nu te zien zijn n de Colenbrandersalon van De Roode Tooren zijn gemaakt in de periode ‘Gouda’ en zijn typerend voor de stijl van Colenbrander, met kleurrijke en gestileerde motieven uit de natuur en met een matte glazuur.

Museum De Roode Tooren is gratis toegankelijk en geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Foto: Han Snijders