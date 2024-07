Nieuw gebouw Rhedense Pioniers geopend

RHEDEN – Met een enorme sleutel heeft burgemeester Carol van Eert zaterdag 22 juni het nieuwe clubhuis van scoutinggroep Rhedense Pioniers officieel geopend. Hij deed dit met dezelfde sleutel die hij in 2018 gebruikte om het oude gebouw aan de Heuvenseweg af te sluiten, geholpen door Bob de Bouwer.

Clubhuis ’t Boschken is te vinden aan de Brinkweg en de scoutinggroep is blij er eindelijk gebruik van te kunnen maken. Na het vertrek uit het oude clubhuis, werden de opkomsten gehouden in basisschool de Holtbanck. Een prima plek, maar geen eigen clubhuis. En dat staat er nu dus wel mede dankzij de vele ‘Bob de Bouwers’ die de vereniging een warm hart toedragen. Dat waren niet alleen mensen van de gemeente Rheden, de architect en sponsoren, maar ook veel vrijwilligers die de handen uit de mouwen hebben gestoken.

Veel materialen die gebruikt zijn voor de afbouw komen uit andere panden, zoals het oude gemeentehuis bijvoorbeeld, maar ook van bedrijven, instellingen of particulieren die goede spullen over hadden. Alles wat niet tweedehands kon worden gevonden, is vaak gesponsord. Zo is er stap voor stap een duurzaam gebouw neergezet dat ook herinneringen heeft aan het oude gebouw.

Veel kinderen en hun familie waren aanwezig bij de opening. Ze konden een kijkje nemen in het nieuwe gebouw. ‘t Boschken is nog niet helemaal klaar. Er wordt nog gespaard voor onder andere een tentenopslag en de bekleding van de containers. Maar de scoutinggroep heeft er alle vertrouwen in dat dit gerealiseerd gaat worden. Het gebouw is inmiddels al een vertrouwd onderkomen geworden waar de leden, van jong tot oud, zich helemaal thuis voelen.