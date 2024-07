Natuurgidsen in de Harmanahof

LOENEN – Evenals in voorgaande jaren is er in de komende zomerperiode op de zondagmiddag een IVN-gids aanwezig in natuurtuin De Harmanahof in Loenen. De gids vertelt over de verschillende biotopen en de flora en fauna die de tuin rijk is. Zo is er een poel met kikkers, (water)salamanders en ringslangen. De ringslang is een van de drie inheemse slangensoorten van Nederland en zeer zeldzaam. Boven het water vliegen bij mooi weer diverse soorten libellen en juffers. Er is een insectenhotel en ook een beestentoren. Verder heeft de tuin een stukje kruidenrijk grasland waar diverse inheemse plantensoorten hun bloemenpracht tonen. Voor iedereen met enige interesse voor de natuur valt er van alles te zien en te beleven. De tuin is bovendien sfeervol ingericht met een aantal bankjes op leuke plekken, waarop het goed toeven is.

Iedereen is altijd welkom in de Harmanahof. De tuin is iedere dag vrij toegankelijk. De gidsen zijn er op zondagmiddag tot en met 25 augustus, van 14.00 tot 16.00 uur. De Harmanahof is te vinden aan de Loener Schepersweg.

Een ringlang vastgelegd bij de Harmanhof

Foto: Henny Versteeg