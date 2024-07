Natuur beleven met Oerrr

RHEDEN – Kinderen van 4 tot en met 7 jaar kunnen op zaterdag 13 juli samen met de boswachter op natuurbelevingstocht over de Veluwezoom. Tijdens deze tocht staat het ontdekken en het beleven van de natuur in de zomer centraal. Onderweg komen alle zintuigen aan bod. Met opdrachten zoals het maken van een bosparfum, het zoeken naar kleuren en een wandeling in het bovenste bos wordt deze natuurbelevingstocht een bijzonder avontuur.

De activiteit is van 10.00 tot 12.00 uur. Aanmelden is noodzakelijk en kan via natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-veluwezoom.