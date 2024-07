Naaiateliers Kieskleurig met zomerreces

DOESBURG/RHEDEN – Naaiatelier Kieskleurig Doesburg gaat vanaf 3 juli as met zomerreces. De meeste vrijwilligers, die vaak ook ander vrijwilligerswerk doen of mantelzorger zijn, vinden het fijn om even een pauze in te lassen. Het naaiatelier is wel te vinden op diverse festivals en evenementen in de buurt. Het eerste evenement is Verrassend Doesburg, van 13 tot en met 15 juli. Naaiatelier Kieskleurig Doesburg start weer op woensdag 3 september om 14.00 uur in het Jongerencentrum 0313 op de Linie.

Naaiatelier Kieskleurig Rheden houdt reces van dinsdag 2 juli tot en met 27 augustus. De herstart van dit naaiatelier is op dinsdag 2 september om 13.30 uur in het Dorpshuis in Rheden. Het naaiatelier Kieskleurig in Dieren gaat deels door tot 25 juli. Deze groep herstart weer op donderdag 15 augustus om 10.00 uur in het Duynhuis.

Meer informatie is te verkrijgen via info@naaiatelierkieskleurig.nl. Op de website van het naaiatelier staan ook alle evenementen waar het naaiatelier bij aanwezig is vermeld. Voor een aantal locaties wordt nog gezocht naar enthousiaste vrijwilligers die hun kennis en kunde graag willen delen met anderstaligen.