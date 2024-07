Na regen komt zonneschijn bij Verrassend Doesburg

DOESBURG – Vrijdagmiddag 12 juli ging het driedaagse spektakel Verrassend Doesburg van start in de binnenstad van de Hanzestad. Helaas viel de eerste dag letterlijk in het water. De organisatie werd onaangenaam verrast door een hoosbui die wel zes uur duurde. Met pijn in het hart werd besloten om de braderie te stoppen en het programma tot 17.00 uur op te schorten. Gelukkig klaarde het in het weekend wat meer op en wisten de bezoekers Doesburg toch nog te vinden. Zij konden overal in het centrum genieten van vele activiteiten. Muzikanten en straatartiesten liepen ronden over de markt zorgden voor veel vermaak. Op de foto zijn de Doesburgse Meisjes Mieke en Hetty)te zien. Zij namen de bezoekers mee op safari door de binnenstad.

Foto: Peter Bakker