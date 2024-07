ANGERLO – Muziekvereniging Nieuw Leven uit Angerlo is op zoek naar enthousiaste muzikanten. Er wordt onder andere gezocht naar spelers van de klarinet en euphonium, maar ook andere muzikanten zijn welkom. Nieuw Leven geeft twee concerten per jaar en treedt op bij diverse lokale evenementen. De repetities zijn op dinsdagavond van 19.30 tot 21.45 uur in de Meent in Angerlo.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via angerlonieuwleven@gmail.com.

nieuwleven-angerlo.nl