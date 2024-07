Muziektheater op de Pinkenberg

ROZENDAAL – Op woensdag 31 juli speelt het gezelschap Canti Vaganti de muzikale theatervoorstelling ‘Altijd onderweg’ in openluchttheater De Pinkenberg in Rozendaal. Deze voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.

Canti Vaganti maakt muziektheater waarin intiem theater, wereldmuziek en cabaret elkaar ontmoeten. Het gezelschap is opgericht door de Italiaan Bruno Gullo en de Nederlandse Kateleine van der Maas, beide woonachtig in Madrid. Zij vertellen het verhaal van een Italiaanse minstreel, die genoeg heeft van zijn dwalende leven als artiest. Hij wil normaal zijn. Zijn innerlijke stem herinnert hem aan al het moois wat hij tot nu heeft meegemaakt en helpt hem inzien waar zijn echte passie ligt. Canti Vaganti neemt het publiek mee op muzikale reis door Italië, van zuid naar noord, en verder de wereld in, vol humor, vertellingen en prachtige liedjes.

‘Altijd onderweg’ van Canti Vaganti is woensdag 31 juli om 14.00 uur te zien in openluchttheater De Pinkenberg. Kaarten zijn verkrijgbaar via depinkenberg.nl of in één de vestigingen van de Zoomerij.