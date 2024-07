Mindful wandelen in de natuur

HALL – Mindfulnesstrainer Jantine Peters begeleidt op donderdagavond 18 juli vanaf natuurboerderij De Mhene in Hall een zomeravondwandeling. De wandeling voert door de Eerbeeksche Hooilanden en de aangrenzende Empese en Tondense Heide. Het natuurgebied was vier maanden afgesloten vanwege het broedseizoen en is sinds 15 juli weer opengesteld.

De wandeling start met wat instructies voor het ontwikkelen van opmerkzaamheid tijdens het wandelen. De tocht van circa 6 kilometer wordt voor een groot deel in stilte afgelegd en duurt ongeveer 1,5 uur. Onderweg wordt er een paar keer stilgestaan voor een opmerkzaamheidsoefening. Aansluitend kunnen de deelnemers hun ervaringen uitwisselen onder genot van een kopje thee. Bij mooi weer is dit moment buiten, is het koud of regenachtig, dan is de uitwisseling binnen.

Deelname kost 7,50 euro. De wandeling start om 19.30 uur en zal duren tot de zon om 21.50 uur ondergaat. Trek goede wandelschoenen aan. De wandeling gaat bij ieder weertype door. De Mhene is te vinden aan de Lendeweg 4a in Hall. Opgave bij Jantine Peters, 06-17369 599 of jantine.peters@gmail.com.

aandachtgeeftjekracht.nl