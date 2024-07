Midwinterhoornblazers op televisie

DOESBURG – Midwinterhoorngroep Doesburg is later dit jaar te zien op televisie. Voor het programma ‘Podium op pad’ worden op dinsdag 9 juli opnamen gemaakt. Later dit jaar volgt nog een tweede opnamedag. Wanneer de uitzending precies is, kan de groep nog niet melden.

‘Podium op pad’ is een programma over immaterieel erfgoed. Hierin worden diverse aspecten van de midwinterhoorn belicht, zoals het maken van het instrument, de melodieën en de gebruiken. Ter demonstratie wordt ook op diverse plekken in Doesburg geblazen.

Midwinterhoorngroep traint vanaf oktober elke zaterdagmorgen in de Harmonie aan de Burg. Nahuyssingel.