Midwinterhoornblazers doorbreken traditie voor tv-opname

DOESBURG – Normaal gesproken is het uit den boze om buiten het seizoen de midwinterhoorn te blazen. De Doesburgse Midwinterhoorngroep maakte dinsdag 9 juli voor één keer een uitzondering. Ze lieten hun instrumenten klinken voor de camera’s van NTR-programma ‘Podium op pad’.

‘Podium op pad’ is een nieuw programma van de NTR over muziek, waarin presentator Maite Hontelé op bezoek gaat bij verschillende amateur-muziekgezelschappen. Ze neemt een kijkje achter de schermen en gaat op zoek naar wat de muzikanten drijft en bindt. De Midwinterhoorngroep Doesburg ging graag in op de uitnodiging om mee te werken aan het programma. De leden zien het als een mooie kans om de traditie van het midwinterhoornblazen, dat behoort tot het immaterieel cultureel erfgoed, aan Nederland te laten zien. En dat er normaal alleen mag worden geblazen in de adventsperiode, dat werd voor één keer maar door de vingers gezien.

Negen van de twaalf blazers verzamelen zich deze middag bij één van de leden thuis om zich te laten vastleggen op beeld. Ze vertellen voor de camera over hun hobby, de traditie en de saamhorigheid binnen de groep. Daarna nemen Freddy Vree en Jan Delsink de cameraploeg mee de Martinitoren op. “Onze vaste plek”, zegt Delsink, die nog steeds elke keer dat hij de 220 treden van de toren heeft beklommen volop geniet van het prachtige uitzicht. “Als het ’s winters helder is, kun je Elten zien liggen.”

De mannen zijn trots op hun hobby en dat zij bijdragen aan het in stand houden van de traditie van het midwinterhoornblazen. “Dit werd vroeger op het platteland gedaan om met elkaar in contact te blijven”, legt Vree uit. “Van de ene boer naar de ander. Een soort voorloper van de mobiele telefoon.”

De midwinterhoorns schallen deze middag niet over de velden, maar over de stad, net zolang tot de cameraman en geluidstechnicus tevreden zijn met de opnamen. Later dit jaar komt de ploeg nog een keer terug voor de Doesburgse muzikanten, als zij in het Openluchtmuseum in Arnhem spelen. Wanneer de Doesburgers op televisie te zien zijn, is nog niet bekend. De serie ‘Podium op pad’ begint op 3 november en bestaat uit vijftien afleveringen.

Foto: Linda Peppelman

Jan Delsink (links) en Freddy Vree nemen de cameraploeg mee de Martinitoren op