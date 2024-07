Middagje blues in Carolinapark

DIEREN – Op zondagmiddag 14 juli speelt de No Cigar Blues Band vanaf 15.00 uur bij de Oranjerie in het Carolinapark in Dieren. No Cigar Blues Band brengt een breed repertoire dat bestaat uit pur sang bluesnummers, maar ook alles wat zich aan de randjes van het bluesgenre bevindt, van de heerlijke songs van Ruthie Foster tot Eric Clapton en van Ian Moore tot Joe Bonamassa. De band treedt op van 15.00 tot 17.00 uur.