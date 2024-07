Met een gids de Veluwezoom op

RHEDEN – Een gids van Natuurmonumenten neemt wandelaars op zaterdag 6 juli mee vanaf Paviljoen de Posbank in Rheden. Deze tocht over de Veluwezoom duurt van 11.00 tot 13.00 uur. De gids kent het gebied op zijn duimpje en vertelt van alles over bos, heide, zandverstuivingen en de wilde dieren die hier leven. Aanmelden is noodzakelijk en kan via natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-veluwezoom. Deze wandeling is alleen bedoeld voor volwassenen.