Meedoen aan kalverkeuring

REGIO – Kinderen en jongeren uit de regio kunnen meedoen aan de kalverkeuring van kalveropfokclub IJsselvallei. Kinderen tussen de 5 en 12 jaar oud mogen meedoen met een kalfje dat is geboren tussen 1 oktober en 1 mei. Jongeren ouder dan 12 mogen deelnemen met een pink van ongeveer 1 jaar en ouder. Aanmelden kan tot uiterlijk 15 juli via fokdagapeldoorn@hotmail.com. Vermeld in de mail naam, leeftijd, adres, telefoonnummer van het kind en van het kalf haar naam, geboortedatum, levensnummer en de naam van de eigenaar.

Eind juli is er een huisbezoek en daarnaast staan er nog andere leuke gezamenlijke activiteiten op het programma, zoals een scheerworkshop. Tijdens de fokveedag IJsselvallei op 7 september, waar zwart- en roodbonte koeien uit het gebied samenkomen, worden de kalveren beoordeeld. Een jury bekijkt naar hoe mooi het dier eruit ziet, hoe mak het is geworden en hoe de deelnemer het kalf begeleidt in de keuringsring. Deze dag vindt plaats op het keuringsterrein naast het gemeentehuis van Voorst in Twello.

Sander van Essen, 06-81762542

Freek Heemskerk 06-52152712