Meedenken over woningen Pastorietuin Brummen

BRUMMEN – Op woensdagavond 3 juli kunnen inwoners van de gemeente Brummen meedenken over de bouw van woningen op de Pastorietuin. Dit is het (deels braakliggende) terrein tussen de Baron van Sytzamastraat en de Marten Putstraat in Brummen.

De gemeente houdt dan een informatiebijeenkomst over de toekomstige invulling van dit terrein voor buurtbewoners en andere belangstellenden. De bijeenkomst vindt plaats in de Oude of Pancratiuskerk in Brummen en begint om 19.00 uur. Vanaf 18.45 uur is de deur open en staat koffie/thee klaar.

Hoge nood

Volgens wethouder Ruimtelijke Ordening Pouwel Inberg is de gemeente Brummen goed bezig met de woningbouw-opgave. “Ons doel is om in de periode 2020-2030 in totaal 1.250 nieuwe woningen te bouwen. Eind 2024 hebben wij er daarvan al 670 gerealiseerd. Dat is een mooie prestatie. Maar we zijn er nog niet. De nood is nog steeds hoog.”

Bij de zoektocht naar geschikte woningbouwlocaties kijkt de gemeente vooral naar geschikte plekken binnen de bestaande kernen. “Inbreiding gaat voor uitbreiding. We willen onze groene buitenruimte beschermen. Daarom kijken we juist naar plekken binnen de dorpen. We houden dan rekening met een slim gebruik van de ruimte. En bij het maken van plannen staan het dorpse karakter, kwaliteit en leefbaarheid voorop.” Inberg benadrukt ook dat er gebouwd wordt voor uiteenlopende doelgroepen. “Van jongeren tot senioren, van gezinnen tot nieuwe inwoners.”

Vier varianten

Tijdens de bijeenkomst op 3 juli vertelt de gemeente waarom woningbouw op deze locatie nodig is. Ook worden de eerste denkrichtingen voor ontwikkeling van dit terrein gepresenteerd. Het gaat om vier varianten, waarover de gemeente graag met de buurtbewoners in gesprek gaat. “Door in dit eerste stadium zoveel mogelijk informatie, wensen en knelpunten te verzamelen, komen we samen tot de belangrijkste uitgangspunten voor een toekomstig woningbouwplan,” laat wethouder Inberg weten.

Gelet op een goede voorbereiding van de bijeenkomst is vooraf aanmelden wenselijk. Dit kan via bijeenkomsten@brummen.nl, met vermelding van naam, adres en aantal personen. Ook vragen over de bijeenkomst kunnen via dit mailadres worden gesteld.

Direct-omwonenden zijn via een brief uitgenodigd voor deze bijeenkomst.