Meedenken over Bronckhorster woon-zorgvisie

GEM. BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst werkt aan een nieuwe woon-zorgvisie en wil daar graag haar inwoners bij betrekken. Jong en oud wordt daarom gevraagd een vragenlijst in te vullen. Dit kan tot 23 augustus.

Bronckhorst wil een gemeente zijn die een thuis biedt. Of mensen nu behoefte hebben aan zorg en ondersteuning of niet, iedereen moet zo lang mogelijk prettig thuis kunnen blijven wonen en leven. Daarom moeten er voldoende aantrekkelijke woningen zijn waar mensen veilig, gezond en zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen.

Sommige inwoners hebben bijvoorbeeld een aangepaste of voor hen geschikte woning nodig. Andere inwoners hebben weer meer behoefte aan (tijdelijke) ondersteuning en zorg op maat. Daarnaast wil de gemeente vooral dat de inwoners steeds terug kunnen vallen op goed georganiseerde zorg, begeleiding en ondersteuning, waardoor zij mee kunnen doen in de maatschappij. Over de combinatie wonen en zorg wil Bronckhorst graag de mening horen van zoveel mogelijk inwoners.

Deze vragenlijst is voor alle inwoners, jong en oud. De vragenlijst is te vinden via moventem.nl/bronckhorst. Mensen die liever schriftelijk of mondeling willen reageren, kunnen hiervoor contact opnemen met onderzoeksbureau Moventem via 0575-843738. Deelnemers aan het inwonerspanel ‘Bronckhorst Spreekt’ hebben de uitnodiging voor dit onderzoek al via e-mail ontvangen.