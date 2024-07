Mediteren en kamperen in buitengebied Hall

HALL – Voor het tiende jaar biedt mindfulnesstrainer Jantine Peters deze zomer twee kleinschalige mindfulness-weekenden, van vrijdagavond 19.00 uur tot zondagmiddag 16.00 uur. Het weekend vindt plaats op natuurboerderij de Mhene en deelnemers overnachten in een tentje op een beschut grasveld achter de werktuigenberging. De meditaties vinden zoveel mogelijk buiten in de boomgaard plaats en bij regenachtig of te heet weer binnen in de sfeervol tot meditatieruimte verbouwde kalverstal. Het weekend vindt voor een groot deel in stilte plaats en er wordt vegetarisch gegeten. Naast de begeleide meditaties is er tijd voor de deelnemers om te niksen, te luieren of te kuieren in het aangrenzende natuurgebied. Een goede manier om tot rust te komen. Er zijn deze zomer weekenden van 19 tot en met 21 juli en van 9 tot en met 11 augustus. De Mhene is gelegen aan de Lendeweg 4a in Hall. Opgave en meer informatie bij Jantine Peters, 06-17 369 599 of jantine.peters@gmail.com.

aandachtgeeftjekracht.nl