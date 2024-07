McDonald’s maakt bezwaar tegen weigeren vergunning

RHEDEN – McDonald’s legt zich niet zomaar neer bij het besluit van de gemeente Rheden om geen restaurant toe te staan op de locatie van de Chinees aan de Arnhemsestraatweg in Rheden. De fastfoodketen heeft bezwaar aangetekend.

Het college van B&W besloot half mei geen omgevingsvergunning af te geven voor de bouw van een McDonald’s. De geplande drive-thru past volgens het college van B&W niet binnen het bestemmingsplan en welstandsbeleid van de gemeente. Burgemeester en wethouders menen dat een fastfood-restaurant een ‘te stedelijk karakter heeft voor deze locatie’. Het feit dat de drive-thru geopend kan zijn als het restaurant gesloten is, past volgens hen niet binnen het bestemmingsplan.

Restaurant

Hier zijn de aanvragers van de vergunning, McDonald’s en vastgoedontwikkelaar Reggestede, het niet mee eens. Het gebruik van het bouwplan is volgens het bezwaar helemaal niet in strijd met het geldende bestemmingsplan. De omschrijving van gebruik binnen het bestemmingsplan is ‘restaurants, cafetaria’s, snackbars, ijssalons e.d.’. “Reggestede is van oordeel dat niet ter discussie kan staan dat een restaurant van McDonald’s in het algemeen gangbaar spraakgebruik als een restaurant wordt aangemerkt. Dat geldt ook voor het aangevraagde restaurant van McDonald’s. Het betreft een restaurant met zitplaatsen voor ongeveer 116 bezoekers. Dat het restaurant, net als bij vrijwel elke McDonald’s-Ontwikkeling, is voorzien van een ‘drive lane’, maakt niet dat (in het gangbare spraakgebruik) geen sprake meer is van een restaurant.” Volgens de bezwaarmakers is de ‘drive lane’ geen zelfstandig functie. “Het betreft een mogelijkheid voor bezoekers om dezelfde producten te kopen als die ‘binnen’ worden aangeboden, zonder dat zij de auto hoeven te verlaten. De ‘drive lane’ is bovendien enkel geopend wanneer het overige deel van het restaurant ook is geopend.”

Welstand

Ook met het argument dat het restaurant niet binnen het welstandsbeleid zou passen, zijn de aanvragers het niet eens. Het college heeft zich bij dit besluit gebaseerd op het advies van de Welstandscommissie. Reggestede beargumenteert dat de Welstandscommissie het bouwplan in een vooroverleg akkoord heeft bevonden, ná meerdere aanpassingen aan de hand van meerdere opmerkingen van deze commissie. Zo zijn reclame-uitingen verplaatst.

“Op 29 november 2023 heeft de Welstandscommissie het totale plan akkoord bevonden”, staat in het bewaarschrift. “De Welstandscommissie concludeert dat: ‘als totaal wordt het plan positief beoordeeld en voldoet het aan de redelijke eisen van welstand’. Het heeft Reggestede dan ook enorm verbaasd dat de Welstandscommissie een negatief advies over het uiteindelijk formeel ingediende bouwplan heeft afgegeven.”

De bezwaarmakers geven toe dat het ingediende bouwplan door toevoeging van de ‘drive lane’ niet meer exact gelijk is aan het door de Welstandscommissie beoordeelde bouwplan, maar ze noemen de wijzigingen ‘zeer beperkt’ om de ‘180 graden-draai van de commissie’ te rechtvaardigen.

Ook menen de bezwaarmakers dat landschappelijke inpassing geen onderdeel uitmaakt van de toets door de Welstandscommissie, evenals de verharding van het terrein.

Commissie

Het bezwaarschrift wordt in behandeling genomen door de onafhankelijke bezwaarcommissie van de gemeente. Op welke termijn die met een uitspraak komt, is momenteel nog niet bekend.

Het ontwerp voor McDonald’s in Rheden door Van der Linde Architecten