Masha Bijlsma Sextet treedt op bij Kasteel Middachten

DE STEEG – Op zondag 14 juli treedt het Masha Bijlsma Sextet op in de tuin van Kasteel Middachten. De band speelt zowel eigen werk als nummers van andere artiesten.

Masha Bijlsma trad wereldwijd op en vestigde haar naam in meerdere landen. Ze heeft een imposant, vol stemgeluid met een enorm bereik en hier en daar een aangenaam rauw randje. Haar onlangs verschenen album ‘Interaction’ (2022) is een eerbetoon, opgedragen aan twee nog niet zo lang geleden overleden bandleden: contrabassist Henk de Ligt en pianist Rob van den Broeck. De ontvangst van deze indrukwekkende cd, met een breed en gevarieerd repertoire, is uitermate lovend.

In het sextet voert de stem van Masha Bijlsma de boventoon. Haar band bestaat verder uit blazers Ilja Reijngoud op trombone en Ben van den Dungen op saxofoon. De strakke, swingende ritmesectie bestaat uit Hans Kwakkernaat op piano, Ruud Ouwehand op contrabas en Dries Bijlsma op drum. De groep speelt zowel eigen werk als prachtige arrangementen van nummers van onder andere Abbey Lincoln, Charles Mingus, Jasper van ’t Hof en ook Tony Lakatos, met wie Bijlsma meerdere cd’s heeft opgenomen.

Het concert van het Masha Bijlsma Sextet is zondag 14 juli om 11.30 uur in De Steeg, in de tuin van Kasteel Middachten. Kaarten zijn te koop via dezoomerij.nl/agenda.