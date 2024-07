Mariëlle Wansink zwemt veertig keer vierdaagse in Loenen

LOENEN – Zelf vindt Mariëlle Wansink het niet zo’n grote prestatie, maar bestuur en badleiding van Zwembad Molenallee in Loenen hebben haar vrijdag 5 juli toch in het zonnetje gezet. Mariëlle heeft het gepresteerd om veertig keer mee te doen aan de Loenense zwemvierdaagse en daarbij het vereiste aantal baantjes af te leggen. Hoewel het weer niet echt uitnodigde een duik in het bad te nemen, was zij vrijdag toch present met haar kleinzoon, die voor de eerste keer meedeed.

De jaarlijkse zwemvierdaagse in het Loenense bad moest door het koude weer een paar weken worden uitgesteld. Helaas was ook nu de temperatuur wat teleurstellend, maar de badleiding liet het zwemevenement nu wel doorgaan. Bijna honderd zwemmers meldden zich aan om mee te doen. Jong en oud zwommen de baantjes. Verschillende ouderen die de zeventig al ruim waren gepasseerd deden nog met veel genoegen mee aan het zwemfeest.

Als het vereiste aantal baantjes was gezwommen, kregen de zwemmers de verdiende medaille in brons, zilver of goud. Vaak waren voor de jonge deelnemers de ouders, opa’s en oma’s ook aanwezig om getuige te zijn van deze prestatie.

Het bad was voor deze vierdaagse feestelijk versierd. Voor de jeugd waren er luchtkastelen opgesteld. Op de slotavond was er ook vrolijke muziek van DJ Henk Hoekman en stond Westrik er weer met de frietkraam.

Veertig keer

Een van de laatste zwemmers was Mariëlle Wansink (49). Zij werd door bestuur en badleiding nauwkeurig in de gaten gehouden, omdat zij een jubileum vierde. Deze zwemster presteerde het om voor de veertigste keer mee te doen. Mariëlle kreeg de eremedaille omgehangen van de badjufrouw Jolanda Ladage en kreeg bloemen. Ze vertelde dat ze op 7-jarige leeftijd al met haar moeder Henny meedeed aan de vierdaagse. Ze ging ieder jaar trouw naar het bad. Alleen tijdens de coronapandemie moest ze een paar jaar overslaan. Toen Mariëlle in Eerbeek woonde deed ze ook daar aan de zwemvierdaagse mee. “Heerlijk om te doen”, zegt ze, “Ik kom hier graag in dit mooie bad, er zijn altijd gezellige mensen.”

Nazomer

Badmeester Hans Verlangen hoopt dat er toch een aantal zomerse dagen komen. Het bad is er helemaal klaar voor. Als het weer beter wordt, doen er ook meer zwemmers mee aan het trimzwemmen en aquajogging. Aanvankelijk was de deelname zeer goed, maar het ontbreken van écht zomers weer maakte het minder aantrekkelijk. Het bestuur van het Loenense Zwembad heeft goede hoop dat het bad dit seizoen langer open blijft. Omdat er de laatste jaren steeds meer zomerse dagen zijn in september, wordt de sluiting dit jaar wat uitgesteld.

Foto: Jaap Geerdink

Badjuffrouw Jolanda Ladage huldigt Mariëlle Wansink voor haar geweldige prestatie