Mannenuitje Zonnebloem Loenen

LOENEN – De Zonnebloem afdeling Loenen heeft onlangs een mannenuitje gehouden. Vier mannen en twee begeleiders brachten een bezoek aan het Experience Center van de Gazelle fietsfabriek in Dieren. De groep werd leuk ontvangen en kreeg een duidelijke uitleg. De mannen vonden het interessant om te zien hoe een Gazelle-fiets wordt gemaakt.

Na anderhalf uur bezichtiging werd koers gezet naar pannekoekhuis Strijland in Rheden. Via een klein rondje over de Posbank werd de rit naar Loenen weer gemaakt.