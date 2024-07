Magisch verhalenfestival op Landgoed Middachten

DE STEEG – Op zondag 7 juli kunnen jong en oud weer verhalen horen, verhalen nadoen, verhalen zien, maken, voelen en zelfs ruiken. Dit alles is mogelijk tijdens het Magisch Verhalen Festival bij kasteel Middachten in De Steeg.

Alles staat deze dag in het teken van magie in de breedste zin van het woord en wat verhalen kunnen doen met de fantasie van kinderen én volwassenen. Dit jaar zijn er bijzondere nieuwe acts, waaronder een spectaculaire vuurspuwshow en twee grote voorstellingen in het groene theater. Mythes, legenden, elfjes, ridders, draken, helden, alles komt deze dag aan bod. ‘Gewoon lekker meedoen en beleven, hoe oud je ook bent’, is het motto. Dit kan door te ‘dwalen door de prachtige tuinen of rondom het kasteel, genieten van heerlijk eten bij het ministerie van lekkere hapjes, bijkletsen met vrienden, je laten verwonderen en mooie ervaringen opdoen’.

Het terrein is opgedeeld in verschillende gebieden. In de koninkrijken Camelot en Albion valt van alles te zien en beleven. En ook op de velden van Ehilon en in de weide van Nurryn staat veel moois te gebeuren, zoals magische wandelingen, workshops en activiteiten, ontmoetingen met markante personages, verhalenvertellers, een marktje en theatervoorstellingen.

De familievoorstelling ‘Het Prinsensprookje’ is bijvoorbeeld om 11.30 en 13.30 uur te zien. Prins Harrie moet trouwen met Rosa, maar zij ruikt niet lekker en houdt alleen van hoepelen. En dus gaat de prins met zijn beste vriend Gijs op zoek naar ‘De Liefde’. Onderweg komt hij verschillende wezens tegen die hem helpen. Uiteindelijk valt alles op zijn plek en blijkt ‘De Liefde’ al die tijd veel dichterbij te zijn geweest dan Harrie ooit had kunnen dromen.

Het festival is van 11.00 tot 17.30 uur te bezoeken.

magischverhalenfestival.nl