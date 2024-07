Magisch Verhalen Festival strijkt neer op Middachten

DE STEEG – Op Landgoed Middachten in De Steeg stond afgelopen zondag weer heel wat bijzonders te gebeuren. De derde editie van het het Magisch Verhalen Festival was neergestreken op het mooie landgoed. Dit festival staat in het teken van magie en wat verhalen daarbij kunnen doen. Daarbij gaat het niet alleen om de fantasie van kinderen, maar óók van volwassenen. Kinderen trokken met veel plezier hun mooiste verkleedkleren uit de kast en kwamen als ridders, prinsessen, elfjes of gewoon als zichzelf naar het festijn. In de sprookjesachtige omgeving konden ze zich eindeloos vermaken met alle leuke activiteiten. Tussen alle verklede mensen een vossenjacht doen, even wegdromen bij een mooi verhaaltje of lachen bij een grappige voorstelling. De bezoekers, jong en oud, kwamen ogen en oren tekort.

Foto: Fenneke Visscher