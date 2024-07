Magisch realisme in de Martinikerk

DOESBURG – Van 29 juli tot en met 13 augustus exposeert Alwin Kok in de Martinikerk in Doesburg. Zijn schilderijen nemen de kijker mee in een wereld van realistische beelden en een wereld van illusie, die samensmelten tot een nieuwe realiteit. Zijn voorkeur gaat uit naar landschappen en stadsgezichten waarbij kleur en precisie van de verschillende details een belangrijke rol spelen. Alwin Kok woont en werkt in de oude Hanzestad Deventer vlakbij de rivier de IJssel en heeft ruim 45 jaar ervaring met olieverf schilderen op doek of paneel.

alwin-kok.nl