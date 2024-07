Lucas, Lucas en Abdul benoemd tot Rhedense Kanjer

RHEDEN – Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden heeft maandag 1 juli drie Rhedense Kanjers uitgereikt bij Sportclub Rheden. Deze gemeentelijke onderscheiding, een variant op de lintjes voor jongeren, was bestemd voor Lucas Alberti en Lucas van den Berg en postuum aan Abdul Kader Daboul. Het was een bijzondere, maar ook emotionele bijeenkomst.

Samah Daboul nam de Rhedense Kanjer in ontvangst voor haar broer Abdul Kader (12), die in april van dit jaar plotseling is overleden. Abdul was een bijzondere en sociale jongen. Toen wethouder Ronald ter Hoeven enkele maanden geleden op basisschool de Rheder Enk kwam om te vertellen over deze onderscheiding en vroeg wie een Rhedense Kanjer zou kunnen zijn, werd Adbul gelijk door zijn klasgenootjes aangewezen. Er waren op de avond van de uitreiking ook vriendjes van hem aanwezig met zelfgemaakte posters, waarop ze omschreven hoe erg ze Abdul missen.

Maar ook Abduls zus Samah, die de prijs voor haar broer in ontvangst nam, is een ontzettend lief meisje, dat altijd klaarstaat voor anderen. Zij is heel sterk en ondersteunt haar ouders, die het heel erg zwaar hebben door het verlies van Abdul. Ook zorgt ze extra goed voor haar kleine zusje Sarah.

Voorbeeld

Daarnaast waren Lucas van den Berg (17 jaar) en Lucas Alberti (16 jaar) Rhedense Kanjer. Zij zijn allebei trainer bij SC Rheden en erg betrokken bij de vereniging. Zij trainen de JO13.2 een paar keer per week en coachen het team tijdens de wedstrijden. Verder helpen zij belangeloos mee bij het schoolvoetbaltoernooi en bij veel andere (voetbal)activiteiten. Dat varieert van het slaapmutsentoernooi, tot bingo, tot vossenjacht en bardiensten.

Lucas en Lucas zijn een voorbeeld voor de jongere jongens die zij trainen, maar ook voor andere jeugdleden om te laten zien hoe waardevol vrijwilligerswerk kan zijn. Zij stimuleren leeftijdgenoten om ook meer betrokken te zijn bij de vereniging. Vanwege hun tomeloze inzet, verantwoordelijkheidsgevoel en enthousiasme zijn ze echte kanjers voor de vereniging.

Rhedense Kanjer

De uitreiking van de Rhedense Kanjer benadrukt nog eens extra hoe belangrijk jongeren zijn voor de maatschappij. Zij zijn een voorbeeld voor anderen. De Rhedense Kanjer is bedoeld als waardering, maar óók als stimulans voor andere jongeren, legt wethouder Ronald ter Hoeven uit. “Door het toekennen van de Rhedense Kanjer worden jongeren beloond die iets waardevols voor de samenleving hebben gedaan. Met het uitreiken van dit jeugdlintje willen we laten zien dat de rol van jongeren belangrijk is in onze gemeente. Zeker in deze tijd waarin veel aandacht is voor mentaal welzijn van jongeren, kunnen bijvoorbeeld trainers een belangrijke rol spelen. Het gaat hierbij niet om wie het beste presteert, maar om het samen sporten en oog hebben voor elkaar.”

Foto’s: Peter Kars

Meer foto's

Burgemeester Van Eert en Samah Daboul met twee vriendjes van Abdul - Peter Kars