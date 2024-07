REGIO – Humanitas, afdeling Samen Sterker, start in september weer een lotgenotengroep voor mensen die hun partner zijn verloren. In een kleine groep kunnen zij hun ervaringen delen en met elkaar in gesprek aan de hand van thema’s. Moeilijke onderwerpen worden niet geschuwd. Er zijn acht bijeenkomsten van 13.30 tot 16.00 uur. Na aanmelding via 06-48775882 komen de begeleiders thuis voor een kennismakingsgesprek om te bepalen of de groep voor de deelnemer geschikt is. Deelname is gratis.