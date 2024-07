Loenermark zoekt trainers G-Voetbal

LOENEN – Voetbalvereniging Loenermark uit Loenen biedt al ruim zes jaar voetbal voor mensen met een beperking. De groep telt ondertussen bijna dertig spelers. Voor het komende seizoen is Loenermark op zoek naar aanvulling van de trainersstaf voor met name de senioren.

De trainingen zijn op vrijdagavond van 18.45 tot 19.45 uur. Voor iedere groep heeft Loenermark altijd minimaal twee trainers, die samen de training verzorgen. Door voetbaltraining en het spelen van wedstrijden wordt de conditie, de mentale weerbaarheid en de motoriek van spelers verbeterd. Maar het allerbelangrijkste vindt Loenermark dat spelers onderling veel plezier beleven en respect hebben. Dat zij uitkijken naar de komende training en wedstrijd. Hier doen de trainers en teambegeleiders het voor.

Loenermark is op zoek naar iemand met vooral enthousiasme, geduld en affiniteit met de doelgroep. Ervaring met deze doelgroep is een pré, maar niet noodzakelijk. De ervaring leert dat training geven aan deze doelgroep energie geeft in plaats van vraagt. In principe trainen de seniorentrainers om de week. Onderling kan uiteraard geruild worden. De wedstrijdbegeleiding wordt door teambegeleiders gedaan, het gaat dus alleen om een uurtje trainen in de twee weken. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Gerrit Blom via 06-51224565 of g-voetbal@vvloenermark.nl.