Loenense kerken open op Loense Moandag

LOENEN – Op maandag 5 augustus is het Loense Moandag in Loenen. Bezoekers van dit evenement kunnen deze dag ook de Loenense kerken bezichtigen. De Protestantse kerk is open van 10.00 tot 15.00 uur. Men kan dan de kerk bezichtigen en genieten van het orgelspel van een Loenense organist. Koffie en thee staan klaar. Ook is er een kraam staan waar versierde oesters en St. Jacobsschelpen te koop zijn. Deze dag staan ook de deuren van de RK Kerk aan de Hoofdweg open. Via de Mariakapel kunnen belangstellenden het fraaie interieur van de kerk, die binnenkort 175 jaar bestaat, bezichtigen.