Loenense IJzervreters zetten er een punt achter

LOENEN – Vanaf zaterdag 29 juni hoort de oud ijzeractie van de Loenense kerken tot het verleden. Op de laatste inzameldag was het nog een komen en gaan van mensen die graag oud ijzer kwijt wilden voor het goede doel en de vrijwilligers namen dit nog graag in ontvangst. Zij kregen lovende woorden voor hun grote inzet in de afgelopen jaren, waarmee een flink bedrag is verdiend.

Zo’n dertien jaar geleden nam een vijftal actieve Loenenaren het initiatief voor de inzameling van oud ijzer, waar toen ook een goede prijs voor te krijgen was. Na de eerste keer wilde de groep hiermee doorgaan en er werd besloten om er een officieel tintje aan te geven en maandelijks een inzameling te houden. In het Kontaktblad van de gezamenlijke kerken werd voortaan aangegeven waar en wanneer de inzameling zou plaatsvinden. In deze werkgroep zaten Jan Brugman, Ap Kobussen, Geert Lipman, Chris van Oorspronk en Henk Kok. Elke laatste zaterdag van de maand was het een komen en gaan van mensen die oud ijzer kwamen brengen. Ze kwamen niet alleen uit Loenen, maar ook tot in de verre omgeving. Door de sterk gestegen oud-ijzer prijs was de actie een welkome vervanging voor de Pleinmarkt, die om de twee jaar bij de RK Kerk werd gehouden, maar waar ook een eind aan was gekomen.

Vaste locatie

De prijs van het oud ijzer bleef prima en men besloot op zoek te gaan naar een vaste inzamelplaats. Dit bleek nogal een probleem en om diverse redenen moest er telkens weer verkast worden. Eerst was de inzameling bij het Jeugdhuis, daarna op terrein Maalderink-Reusken, toen op het terrein van Oorspronk en de laatste jaren op het voormalige gemeenteterrein aan de Vrijenbergweg. In het verleden was dit een afvalstortplaats. Hier konden de mannen prima terecht. De locatie was goed bereikbaar om de spullen te brengen, ook voor het bedrijf dat de containers kwam brengen en halen. De gemeente Apeldoorn verkocht het terrein aan aannemer Marcel Derksen, die hier een opslag van bouwmaterialen had. Na enige jaren wilde hij het weer verkopen en moesten de mannen op zoek gaan naar een nieuwe locatie.

Zoektocht

Henk Kok, Harrie Hebben, Jan Nijhof, Tonnie Wansink, Chris van Oorspronk en Bart Slief, de huidige IJzervreters, zijn ijverig bezig geweest om in Loenen of directe omgeving een geschikte plek te vinden, maar helaas is dit niet gelukt.

Afgelopen zaterdag was daarom de laatste keer dat de mannen in actie kwamen. Henk Kok betreurt het sterk dat het nu afgelopen is. Hij zegt: “We zijn dertien jaar druk bezig geweest met deze actie. Niet alleen op de laatste zaterdag, maar vaak ook even tussendoor als iemand wat kwijt wilde. We hebben er een leuk bedrag mee verdiend voor beide kerken. Maar we worden ook ouder en een keer moet je ook een punt achter zetten. We zullen het wel missen. We waren een hechte club en het was elke keer weer gezellig om samen bezig te zijn.”

