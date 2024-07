Loenen krijgt eigen Eikenboom-biertje

LOENEN – Loenen krijgt zijn eigen bier. Dankzij Fred Janssen, eigenaar van hotel-restaurant Den Eikenboom, kunnen kenners binnenkort genieten van een bijzonder drankje. Bierbrouwers en bierkenners uit Loenen werkten samen om dit biertje te ontwikkelen. Het nieuwe Eikenboom-biertje wordt gebrouwen bij de Gulpen Bierbrouwerijen en is waarschijnlijk te drinken bij de opening van Den Eikenboom, dit najaar.

Het was een grote wens van Fred Janssen om in de aloude Loenense horecazaak een eigen biertje te kunnen schenken, een lekker biertje dat in de zomer én winter lekker smaakt. De afronding van de jarenlange restauratie van Den Eikenboom komt met rasse schreden dichterbij en dus besloot Jansen werk te maken van zijn idee.

Er werd contact gezocht met de deskundigen in Limburg. In de mini-brouwerij in Gulpen werd het plan door Janssen verder uitgewerkt. Maar hij wilde dat de Loenense bierdrinkers ook hun oordeel zouden geven over het nieuwe biertje. Hij zocht contact met Dirk-Jan Hagen, zoon van Luc Hagen, de vorige eigenaar van den Eikenboom, die graag inging op het mooie aanbod om deze klus te klaren met een stel vrienden en vriendinnen.

Vorige week zette een gezelschap van zeven Loenense bierdrinkers koers naar de brouwerij in Limburg. Zij kregen van de mannen van de brouwerij instructie hoe zij bier konden maken, compleet met alles wat erbij komt kijken. Alle handelingen, die de bierbrouwers normaal in het groot doen, werd vervolgens door de Loenenaren uitgevoerd. Ze pakten alle taken op, niet alleen het brouwen zelf, maar ook het schoonmaken van de tanks en deze ontdoen van bierbostel. Tussendoor werden de mannen en vrouwen verwend met allerlei soorten bier, hapjes en lunch.

Terwijl de zeven hard aan het werk waren, kwam Fred Janssen met een gezelschap ook nog even kijken naar bij Loenense bierbrouwers. De bezoekers waren onder de indruk van de fraaie installaties die hier in de minibrouwerij staan opgesteld.

Voor Dirk Jan Hagen en de andere Loenense biermakers was het een onvergetelijke ervaring.

Het is nog niet precies bekend wanneer het biertje voor het eerst geproefd kan worden. Wellicht kan dit met Open Monumentendag in september, als Den Eikenboom haar poorten voor de eerste keer opent voor bezoekers. Fred Janssen hoopt het hotel-restaurant dit najaar te kunnen openen.

De Loenense bierbrouwers druk in actie in Gulpen met het Eikenboom-biertje