Lezing over gedragsactivatie bij ouderen

VELP – Bij Ons Raadhuis in Velp wordt woensdag 3 juli een lezing gegeven over gedragsactivatie bij ouderen. Dit is de derde lezing in de cyclus van de Radboud Universiteit in Ons Raadhuis.

Veel ouderen hebben wel eens last van somberheidsklachten. Als die aanhouden, zijn zij vaak geneigd activiteiten die ze voorheen graag deden uit te stellen of helemaal niet meer te doen. Dit heeft als gevolg dat de negatieve klachten blijven of zelfs verergeren. Gedragsactivatie is een behandeling die erop gericht is om dit passieve patroon te doorbreken. Juist door geleidelijk weer activiteiten op te pakken, wordt de kans om hier opnieuw weer plezier aan te beleven vergroot. De huisarts kan ouderen met een depressie hiervoor doorverwijzen naar een therapeut.

Sprekers Gert-Jan Hendriks en Noortje Janssen vertellen in deze lezing wat gedragsactivatie is en of het inderdaad effectief blijkt te zijn bij ouderen. Er worden enkele behandelstappen van gedragsactivatie beschreven, om inzicht te geven in hóe de behandeling werkt. Ook worden nieuwe ontwikkelingen besproken.

De lezing duurt van 14.00 tot 15.30 uur. Er is plek voor maximaal 25 mensen, dus vooraf aanmelden via onsraadhuis.com is nodig. De kosten bedragen 5,10 voor belangstellenden. Leden van Ons Raadhuis betalen 3,80 euro (één strip).