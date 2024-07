Leren over wolven op de Veluwe

RHEDEN – Alles leren over de wolf op de Veluwezoom, dat kan op zondag 7 juli bij Natuurmonumenten. Een boswachter van Natuurmonumenten neemt geïnteresseerden mee op pad en zal vertellen over de sporen die de roofdieren achterlaten. De start van de wandeling is om 14.00 uur bij het bezoekerscentrum in Rheden en de tocht eindigt rond 16.00 uur. De tocht is bedoeld voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Ouders én kinderen kopen een kaartje. Aanmelden is noodzakelijk en kan via natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-veluwezoom.