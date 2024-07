Leergeld Liemers-Doesburg laat kinderen meedoen

DOESBURG – Geen geld voor schoolspullen, een laptop voor school of een fiets? Steeds vaker hebben gezinnen moeite deze kosten te betalen. Leergeld Liemers-Doesburg schiet gezinnen te hulp.

“Alle kinderen moeten kunnen meedoen. Want nu meedoen, is straks meetellen”, zeggen Anneloes Kerkhof en Mareen Bartels van Leergeld Liemers-Doesburg. Het is het motto van de stichting die jaarlijks zo’n zevenhonderd kinderen helpt om wél mee te kunnen doen. Het kan bijvoorbeeld gaan om schoolspullen, sportkleding, computers, maar bijvoorbeeld ook om bijles of de contributie van een (sport)vereniging. Anneloes: “Gezinnen kunnen hulp aanvragen voor activiteiten op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en welzijn.”

Maatwerk

Leergeld Liemers-Doesburg is er voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Mareen legt uit: “Gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kunnen via de website een aanvraag doen. Elke aanvraag is maatwerk en daarom komt een intermediair van Leergeld bij het gezin op bezoek. Daarbij gaat het vooral om de vraag: waar heeft het gezin op dat moment echt behoefte aan?”

Uniek is de uitgifte van fietsen. “Elke twee maanden is er een dag waarop ouders die zich voor een fiets hebben gemeld, met hun kind een fiets kunnen uitzoeken”, vertelt Anneloes: “Het kind komt in principe niet te weten dat de fiets van Leergeld Liemers-Doesburg afkomstig is. We stralen uit dat papa en mama voor de fiets hebben gezorgd. Dat is ook een kenmerk van de stichting; wij laten gezinnen in hun waarde.”

Aanvraag doen

Meer informatie over Leergeld Liemers-Doesburg staat op leergeldliemersdoesburg.nl. Hier kan ook een aanvraag worden gedaan. “Kan Leergeld Liemers-Doesburg uw kind helpen met schoolspullen? Neem dan snel contact op, want het nieuwe schooljaar is al in aantocht.”

Foto: Bas van Spankeren

Links bestuurslid Anneloes Kerkhof en rechts voorzitter Mareen Bartels van Leergeld Liemers-Doesburg