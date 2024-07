Laatste woningen Record-terrein in aanbouw

VELP – De toekomstige bewoners van drie levensloopbestendige woningen op het Record-terrein in Velp brachten woensdag 5 juni een bezoek aan de bouwplaats. Ze namen een kijkje bij hun in aanbouw zijnde woning en proostten op het goede verloop van de bouw.

De drie levensloopbestendige woningen vormen het sluitstuk van het inbreidingswijkje Record, op het terrein van de voormalige Record Metaalwaren Fabriek. In 2022 werden hier al 29 woningen gebouwd door aannemer Kelderman Burgerbouw. Deze drie levensloopbestendige woningen komen in het hart van het wijkje. De wanden en vloeren zijn inmiddels al geplaatst, het dak moet nog.

Marianne van der Meer, één van de gelukkige kopers, liep woensdag wat onwennig rond in haar nieuwe huis. Samen met haar dochter probeerde ze zich de inrichting van haar woning in te beelden. “Ik woon nu in Heveadorp en wilde graag een wat kleiner huis. Ik ga binnenkort met pensioen en ik verheug me er erg op om hier te gaan wonen. Het is een mooie omgeving en ik vind het fijn dat de woningen energiezuinig zijn.” Ook haar toekomstige buurvrouw Trudie Dassen was enthousiast. Na bijna dertig jaar in De Steeg te hebben gewoond, kijkt ze uit naar de verhuizing naar Velp, waar ook haar kinderen wonen. Ze volgt de bouw goed, mede dankzij haar toekomstige overburen die haar af en toe een foto vanuit hun bovenraam sturen. Gerard en Leny Heijnen gaan kleiner wonen en zullen afscheid moeten nemen van flink wat spullen. “Ik vind het niet erg om kleiner te gaan wonen. Mijn vrouw heeft er wat meer moeite mee, maar we kijken er ook naar uit. Ik zag mezelf nog niet op een ‘Knarrenhof’. Dit is een hartstikke leuke wijk met ook veel jonge mensen. Het is een mooie volgende stap.”