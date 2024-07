REGIO – Zaterdag 27 en zondag 28 juli openen de kunstenaars die deelnemen aan de kunstroute ART-Brummen hun ateliers voor bezoekers. Tussen 12.00 en 17.00 uur is iedereen welkom het werk van de galeriehouders en hun gastexposanten te bekijken. Alle adressen van deelnemers zijn te vinden op art-brummen.nl.

Bij Mieke Diekmann staan de wadden centraal. Naast haar eigen werk zijn er weidse schilderijen te zien van Judith Lansink, bronzen van Henk Zeilstra vertellend over de wadden en beelden van Bert Verboom.

Marieke Ruijgrok toont koppen, gemaakt van abaca-papier en pulp uit de Middelste Molen in Loenen. Haar gastexposant is Ans van Breda. Zij toont onder andere portretten en kleurrijke abstracte werken op jute.

Piet van Middelaar maakt stenen beelden, maar ook kleurrijke schilderijen. Keramist Joop van Ulden is bekend om zijn vogelhuisjes en voedertafels. Emeke Buitelaar toont oud en nieuw werk, zowel met bonte kleuren als in afgestemde tinten.

Annie Elissen heeft veel nieuw beschilderd glas en porselein. Zij is dit weekend ook in haar atelier aan het werk. Gastexposant Anne von Dehle toont schilderijen met veel kleurrijke dames, waarin vriendschap en verbondenheid worden weergegeven.

Bekend is het houtdraaiwerk van Otto Koedijk, in zijn atelier exposeert ook Liselot Hoppen haar schilderijen, fotografie en keramiek.

Rob Kuulkers stelt zijn beelden van steen en keramiek, foto’s, monoprints en multimedia tentoon. Ook zijn er veelkleurig schilderijen te zien van Hinke Nauta, die gemaakt zijn van gehaakte koorden.