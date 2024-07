Kunstkring in St. Joriskerk

DREMPT – De leden van Kunstkring Brummen exposeren hun werk van donderdag 18 tot en met zondag 21 juli in de St. Joriskerk in Drempt. Er zijn stukken te zien van Ineke Rethans, Rietje Heeling, Coby ten Kate, Virginie van Kempen, Truus en Anton Peters, Ciska Jonkers, Irene van der Horst, Liesbeth Borgonjen en Ans van Breda. Zaterdag 20 juli doet de orgelfietstocht de kerk aan. Daarom is er rond 10.30 uur een orgelconcert van ongeveer een half uur. Deze dag is ook figuurzager Frank Wolters te gast.

In de maanden juni tot en met augustus zijn in de St. Joriskerk in Drempt elke week nieuwe exposities te bekijken. De exposities deze zomer variëren van fotografie en schilderijen tot stenen beelden en weefwerk en van keramiek tot sieraden. De expositie is vier dagen lang te zien tussen 10.00 en ongeveer 17.00 uur. Op zondagen wordt rekening gehouden met eventuele kerkdiensten. Op sommige zaterdagen is er een extra activiteit.

stjoriskerkdrempt.nl