Krappe woningmarkt treft écht iedereen

DIEREN – Katja Rabe heeft een paar jaar na de scheiding van haar eerste man haar leven weer helemaal op orde. Ze woont met haar nieuwe man en jongste dochter in een leuk huis in Dieren. Ze hebben beiden een goede baan, zorgen voor een hondje en een schildpad en Katja’s dochter gaat met plezier naar een basisschool in de buurt. Geen vuiltje aan de lucht. Tot Katja begin dit jaar bericht krijgt van de verhuurders van haar woning: ze willen het huis verkopen en dat betekent dat het gezin eruit moet. Sindsdien overheerst spanning en onrust. “Toen ik bericht kreeg dat het huurcontract aan het eind van het jaar niet werd verlengd, dacht ik nog ‘ik heb nog ruim een half jaar en ik zet alles op alles om een nieuw huis te vinden, het komt wel goed’. Maar ik verdien te veel of te weinig en heb geen vast contract, waardoor ik niets kan vinden. En ondertussen vliegt de tijd voorbij.”

Het was overigens Katja’s oudste dochter, zij woont niet meer thuis, die haar aanspoorde om haar verhaal te doen. Zelf hoeft ze niet zo nodig in de krant, maar doet het toch. Om aandacht te vragen voor de situatie. “Dit is niet alleen mijn verhaal, maar het verhaal van heel veel mensen. Ik had er zelf nooit bij stilgestaan hoe schrijnend de situatie is, tot ik er zelf in zit. Je gelooft gewoon niet dat je als gezin met een dubbel inkomen op straat komt te staan. Je kunt beter je baan verliezen dan je huis. Werk vind je wel weer.” De zoektocht veroorzaakt oneindig veel stress en de angst op straat te komen staan overheerst. “Maar opgeven is geen optie. We móeten een huis vinden.”

Vast contract

Wat Katja allemaal heeft geprobeerd om woonruimte te vinden? Je kunt beter vragen wat ze níet heeft gedaan. “Ik sta ingeschreven bij meer dan tien organisaties. Dat heeft me al ruim 300 euro gekost aan inschrijvings- en abonnementskosten, ik zoek dagelijks, maar heeft nog niets opgeleverd. Bij Vivare heb ik met mijn 13 jaar niet genoeg meettijd om bovenaan te komen. Een koopwoning is geen optie, ik heb door het wisselen van baan begin dit jaar nog geen vast contract. Ook veel particuliere huurders willen een vast contract zien, of ze willen geen huisdieren en sommigen zelfs geen kinderen in huis. Ik heb gereageerd op heel schimmige websites die probeerden me op te lichten. Andere particulieren wilden een flink bedrag zien om mij het eerste recht van bezichtiging te geven, als dat al waar is.” Katja deed zelfs oproepjes op Facebook en Marktplaats, maar kreeg daar geen serieuze reacties op. “Er waren mannen die vroegen of we misschien buiten mijn man om het één en ander konden regelen. Mensen proberen misbruik te maken van je wanhoop.”

Woningstichting Vivare bevestigt dat voor de huur van een huis in de vrije sector inderdaad een vast arbeidscontract nodig is. “Voor deze woningen wordt onder andere gekeken of er een stabiel inkomen is. De huurders van deze woningen hebben geen vangnet van de huurtoeslag, mocht het inkomen wegvallen”, laat een woordvoerder weten. Voor sociale huurwoningen is een vast contract niet nodig, maar daarvoor verdienen Katja en haar man weer te veel. Op de vraag of er regelingen zijn voor mensen die op deze manier tussen wal en schip vallen, zegt de woningstichting: “Vivare heeft een gevarieerd aanbod aan huurwoningen. Dit aanbod is zowel in de sociale huur als in de vrije sector. Hierdoor kunnen de meeste woningzoekende bij Vivare huren als zij aan de voorwaarden voldoen.”

Loten

Het enige dat Katja op dit moment kan doen, is bij Vivare en andere woningcorporaties reageren op huurwoningen die per loting worden aangeboden, hierbij maakt de meettijd niet uit. De woordvoerder van Vivare geeft aan dat de woningstichting 15 tot 30 procent van de vrijkomende woningen aanbiedt via loting, maar ook dat er per mei dit jaar ruim 1600 woningzoekenden zijn in de gemeente Rheden. En mocht Katja op deze manier een huis vinden, dan moet zij dus nog steeds ‘een stabiel inkomen aantonen’. Bij loting wordt niet gekeken naar een vast contract, maar naar inkomen over het afgelopen jaar. Dit zou voor Katja een oplossing kunnen zijn.

Daarnaast heeft Katja urgentie aangevraagd, maar hier nog geen reactie op gehad. Waar ze eerst nog in de buurt zocht in verband met de school van haar dochter, kijkt ze inmiddels al in een bredere regio. “Als ik maar naar mijn werk in Nijmegen kan. Mijn man werkt in Spankeren en kan dan mijn dochter wel naar school brengen. Zo ver denken we inmiddels al.”

Daklozenopvang

Het zoeken naar een huis en de stress die daarmee gepaard gaat, beheerst de hele dag. “Ik ben heel erg bang dat we op straat komen te staan.” Vragen bij de gemeenten leverden weinig op. “In Nederland belandt niemand op straat, er is altijd de daklozenopvang nog, werd me gezegd. Daar ben ik zó van geschrokken. Ik kan toch niet met mijn kind naar zo’n opvang?” Ze is teleurgesteld dat de gemeente haar niet kan helpen. “Er wordt niet naar me geluisterd.”

Bij navraag laat de gemeente Rheden weten te schrikken van die opmerking over de daklozenopvang. “Mevrouw had moeten worden doorverwezen naar het Sociaal Meldpunt. De gemeente heeft geen kant-en-klare oplossingen voor dit soort problemen, maar bij het meldpunt zitten mensen die mee kunnen kijken naar de mogelijkheden.”

Soms haalt de tijd het nieuws in. In de tijd dat we bezig waren met dit artikel, heeft Katja goed nieuws gekregen. “We hebben via via een paar dagen geleden een woning aangeboden gekregen. We zijn helemaal blij!” Dat betekent niet dat haar boodschap verandert. “Wij hebben zoveel geluk gehad en ik voel mij ontzettend dankbaar. Mijn zorgen zijn voorbij, maar ik besef dat niet iedereen zoveel geluk heeft als wij. Ik heb zoveel gezien en gehoord dat ik er anders naar ben gaan kijken. Een dak boven je hoofd zou toch normaal moeten zijn, zou je denken. Ik hoop dat door dit artikel iedereen er een beetje anders over gaat denken, omdat het niet allemaal zwart-wit is.”