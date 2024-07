Kracht en Vlugheid ging happen en stappen

EERBEEK – Leden van Sportvereniging Kracht en Vlugheid uit Eerbeek hebben op zondag 9 juni een happen en stappen-wandeltocht gemaakt door en rondom Eerbeek. De activiteitencommissie had een route uitgezet langs plaatsen die een rol hebben gespeeld in het leven van schilder Jan Mankes. Onderweg kregen de wandelaars op verschillende plekken lekkere hapjes en drankjes.

Het was heerlijk wandelweer en de deelnemers hebben genoten van de wandeling en de hapjes.Ze vonden het ook leuk om eens iets anders met elkaar te doen. De gymvereniging heeft geen kantine, dus er is geen mogelijkheid om na afloop nog iets met elkaar te drinken en bij te praten. Dat werd deze zondag dus goed ingehaald.

De wandelaars bij het beeld van de geit van Jan Mankes