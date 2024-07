Koffiedrinken in de Emmaüskerk

DIEREN – Woensdag 10 juli is het weer de tweede woensdag van de maand en staat tussen 10.00 en 11.30 uur de koffie klaar in de Emmaüskerk in Dieren. Iedereen is welkom voor een praatje, luisterend oor, aanspraak of ontmoeting. In de korte tijd dat dit koffiemoment bestaat, is het aantal bezoekers al gegroeid. Het initiatief voorziet duidelijk in een behoefte, concludeert de organisatie. Voor de koffie wordt een bijdrage gevraagd van 2 euro, al het overige is gratis.