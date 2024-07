Koffie na kerkdienst

LOENEN – De bezoekers van de Protestantse Kerk in Loenen kunnen in de maanden juli en augustus elkaar na elke dienst ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Met mooi is die bijeenkomst lekker buiten. Ook zijn er deze zomer bijzondere avonden. Op 17 en 31 juli en op 14 augustus is er een activiteit: een wandeling, verhalen vertellen, een zangavond en de laatste avond kunnen de bezoekers de dominee helpen om zijn preek voor te bereiden. De activiteiten beginnen om 19.00 uur en duren 1,5 uur.