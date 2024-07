Kinderrestaurant voor kinderen verplaatst

DOESBURG – In verband met de activiteiten van Verrassend Doesburg, dat wordt gehouden van vrijdag 12 tot en met zondag 14 juli, wordt het Kinderrestaurant van de Huiskamer van Doesburg verplaatst naar zondagmiddag 21 juli. Er wordt op deze dag geen avondmaaltijd gemaakt door de kinderen, maar een uitgebreide lunch met toetje. Dit is van 11.00 tot 14.00 uur, Alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar zijn welkom om te komen. Daarna kunnen ouders, broertjes, zusjes en andere familieleden komen eten. Aanmelden kan via huiskamerdoesburg@gmail.com.