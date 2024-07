Kinderen maken kennis met vissen

DOESBURG – Zaterdag 22 juni kregen kinderen uit Doesburg en omgeving de kans om kennis te maken met de hengelsport. Hengelsport Federatie midden Nederland hield, samen met verschillende hengelsportverenigingen en een hengelsportwinkel, de Federatie Jeugdvisdag. Deze dagen worden door het hele land gehouden en zaterdag was Doesburg aan de beurt. Kinderen van 8 tot 15 jaar konden zich hiervoor aanmelden. De organiserende partijen hadden de dag tot in de puntjes geregeld. Van materialen tot eten en drinken, voor alles was gezorgd. En of kinderen nu al wat ervaring hadden met vissen of voor het eerst een hengel vasthielden, maakte geen verschil. Er waren genoeg ervaren vissers aanwezig om de kinderen de kneepjes van het vissen te leren.

Foto: Peter Bakker