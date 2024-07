Kinderactiviteiten in de zomervakantie

GEM. RHEDEN – In de zomervakantie zijn er weer veel verschillende, gratis activiteiten aan voor kinderen uit de gemeente Rheden. Zo is er een voetbalweek, een natuurweek, een week met allerlei olympische activiteiten, een bouwweek en een ‘van alles wat’ week. De activiteiten vinden plaats in Dieren, Velp en Rheden.

Denk aan voetballen met drones, een voetbalfeest en een camping voor de kleinsten. Maar ook is er een dansclinic, een workshop etsen of natuurlijke zeepjes maken, huttenbouwen op de Pinkenberg, een natuur-ontdekactiviteit, een stepclinic en speciale activiteiten in het zwembad. Er komt een sportdag en er zijn drie zomerfestijnen met sport, spel en creativiteit.

Deze activiteiten worden georganiseerd door Sport in Rheden, Incluzio Rheden en de Zoomerij. Het programma van zes weken vol sport, spel, creativiteit en gezelligheid is te vinden op rhedenontdekt.nl, onder het kopje ‘vakantieactiviteiten’. Hier kunnen kinderen zich ook inschrijven. Voor sommige activiteiten is het aantal plekken beperkt. Ilse Paulus van Zoomerij kan meer informatie geven via ilse.paulus@dezoomerij.nl of 06-44294185.