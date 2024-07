Kerkmarkt bij Ontmoetingskerk

DIEREN – Op vrijdag 12 juli is de eerste kerkmarkt van het seizoen bij de Ontmoetingskerk in Dieren. Tot en met vrijdag 13 september wordt deze markt elke vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur gehouden. In principe is de markt buiten, maar bij slecht weer wordt er naar binnen uitgeweken. Mensen die iets over hebben uit de moestuin kunnen dit doneren, om 9.30 uur op de vrijdagen dat de markt wordt gehouden. De organisatie hoopt een mooie opbrengst van groente, fruit, jam, plantenstekken en producten van de Bronkhorster molen te kunnen aanbieden. De opbrengst van de markt is bestemd voor Jeugddorp De Glind, een plek waar uit huis geplaatste, kwetsbare kinderen en jongeren liefdevol worden opgevangen en begeleid.

