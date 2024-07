Kennismaking Grootouders voor het Klimaat

HALL – Sinds januari dit jaar bestaat er voor Brummen en omgeving een lokale groep van de landelijke beweging Grootouders voor het Klimaat: senioren die bezorgd zijn over het klimaat en zich actief willen inzetten voor een leefbare wereld voor alle kleinkinderen. Op vrijdag 2 augustus houdt de groep een open kennismakingsochtend van 11.00 tot 12.30 uur. Iedereen die wat meer wil weten over Grootouders voor het Klimaat en overweegt zich hier ook bij aan te sluiten, is van harte welkom. Er wordt gebruik gemaakt van de vergaderlocatie van natuurboerderij de Mhene aan de Lendeweg 4a in het buitengebied van Hall. Aanmelden vooraf is gewenst via gvhk.brummen@gmail.com.