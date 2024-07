Jubilerende muziekvereniging gastheer jeugdfestival

SPANKEREN – Zaterdag 22 juni waren de jongere muzikanten van maar liefst negen verenigingen te gast bij Wilhelmina in Spankeren. De muziekvereniging bestaat dit jaar 110 jaar en mocht gastheer zijn voor het Jeugdfestival voor blaasorkesten. Wethouder Paul Hofman van de gemeente Rheden opende het spektakel. Jeugdleden van negen verenigingen speelden in de muziektent op het Kerkplantsoen elk hun eigen programma. Bezoekers genoten van de vele muzikale hoogtepunten onder het genot van een kopje koffie, hamburger of hotdog.

Muziekvereniging Wilhelmina bestaat 110 jaar en viert dit met meerdere activiteiten gedurende het jaar. Het Jeugdfestival voor blaasorkest vormde een mooie aanvulling op het programma.

Foto: Aart van Raalte