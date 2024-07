Jubilerende Buitenbios op bijzondere buitenlocaties

BRUMMEN – In 2024 bestaat de werkgroep Brummense Buiten Bios twintig jaar. In dit jubileumjaar worden film bij bijzondere buitenhuizen vertoond. Vrijdag 5 juli wordt de film ‘The quiet girl’ vertoond bij de historische buitenplaats Spaensweerd.

‘The quiet girl’ vertelt een universeel verhaal over het vinden van je eigen plek, gezien door de ogen van de jonge Cáit. Met opnieuw een kind op komst, is er voor de jonge, introverte Cáit niet voldoende plek bij haar ouders. Ze wordt voor een zomer naar familie op het platteland gestuurd, waar ze liefdevol wordt opgevangen door tante Eibhlín. Cáits stugge oom Seán heeft meer moeite met haar aanwezigheid. Langzamerhand ontdekt Cáit dat er ook in dit huis geheimen zijn. Toch bloeit ze open, maar aan elke zomer komt een einde.

De film begint om 21.45 uur, de entree is 5 euro en als extra jubileumservice zijn er stoelen aanwezig. Bij de Brummense Buiten Bios is geen verkoop van drank en versnaperingen, ervan uitgaande dat bezoekers zelf iets meenemen. De Brummense Buiten Bios wordt mede mogelijk gemaakt door lokale sponsoren en door een bijdrage van de Culturele Stichting Gemeente Brummen. Voor informatie over het doorgaan van de film in verband met het weer kan op 5 juli gebeld worden naar 06-23380958 of gekeken op brummensebuitenbios.nl.

Op donderdag 22 augustus is de tweede editie buitenfilm van dit jaar bij Kasteel Groot Engelenburg.