Jorrit Woudt bespeelt Beekbergens orgel

BEEKBERGEN – Jorrit Woudt verzorgt maandag 15 juli het wekelijkse orgelconcert in de Hervormde Kerk in Beelbergen. Hij bespeelt het zeventien stemmen tellende Koninklijke Schilling-orgel, ook wel het Oranje-orgel genoemd. Het concert begint om 20.00 uur en wordt rond 21.00 uur afgesloten met een samenzang.

Jorrit Woudt (1980) kreeg al op 9-jarige leeftijd orgelles aan de muziekschool in Ermelo. Al 13-jarige begeleidde hij zijn eerste kerkdienst en nog steeds is hij ’s zondags op diverse orgelbanken te vinden om de gemeentezang te begeleiden. Woudt studeerde schoolmuziek, orgel, piano en kerkmuziek aan het conservatorium in Zwolle en behaalde in juni 2004 zijn hoofdvakdiploma orgel als leerling van Harm Jansen. Verder volgde hij improvisatielessen bij Sietze de Vries uit Zuidhorn, pianolessen bij Herman Riphagen uit Heerde en studeerde hij een aantal jaren theologie aan de Theologische Universiteit in Kampen (Broederweg).

Jorrit is een veelgevraagd koorbegeleider op zowel orgel als piano bij concerten en cd-opnames en was onder andere als organist en pianist te zien en horen bij het bekende EO-tv-programma ‘Nederland Zingt’. Verder is hij actief als dirigent van drie gemengde koren en een mannenkoor, als docent van een aantal leerlingen en als arrangeur en componist van (voornamelijk koor-) muziek. Daarnaast is hij als vakleerkracht muziek verbonden aan een basisschool.

Oranjeorgel

Het Oranjeorgel is het oudste monument in de gemeente Apeldoorn. Het werd in 1780 door Johann Gustav Schilling gebouwd voor de Hervormde Kerk te Apeldoorn. Stadhouder Willem V en zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen, Heer en Vrouwe van de heerlijkheid Apeldoorn, waren de schenkers van het instrument. In de versieringen aan de zijkanten van de kast bevinden zich tussen de bladeren ook nog ‘appeltjes van oranje’. Omstreeks 1835 werden definitieve plannen gesmeed voor een nieuw en groter kerkgebouw aan de Loolaan. Omdat het Schillingorgel te klein werd geacht, bepaalde Koning Willem l op 1 augustus 1839 dat het instrument aan de kerk in Beekbergen werd geschonken. Sindsdien heeft het hier een mooie plek. Het orgel werd in 2003-2005 onder toezicht van de Rijksdienst voor Monumentenzorg vakkundig gerestaureerd.

