Jongeren gezocht voor fotoproject ‘Het Perfecte Plaatsje’

BRUMMEN – SWB en Maakplaats the Villa starten het fotografieproject ‘Het perfecte plaatsje’. Het project is geïnspireerd op het televisieprogramma ‘Het perfecte plaatje’. Jongeren worden uitgedaagd hun vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van fotografie.

Het is de bedoeling dat jongeren zowel de organisatie als de uitvoering op zich gaan nemen. Een kleine groep jongeren organiseert alles. Zij ondersteunen twee jonge professionele fotografen, die op hun beurt een groep jonge amateurfotograven begeleiden. Advies, opdrachtuitleg en beoordeling van foto’s staan hierbij centraal.

Er komen vijf opdrachten die in het teken staan van fotografie. Hierin staan drie onderdelen centraal: het werk van jonge makers uit de gemeente Brummen, de jongerencultuur van de regio en erfgoed in de gemeente, zoals monumentale gebouwen en kunst in de openbare ruimte.

De jongeren vullen deze opdrachten zoveel mogelijk zelf in. De organiserende groep neemt het voortouw en heeft de regie. Verschillende jongerendoelgroepen kunnen komen kijken, luisteren of zelfs meedoen. Doorgewinterde fotografen en beginners zijn allemaal welkom.

Maakplaats the Villa, info@maakplaatsthevilla.nl