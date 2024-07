Jeugdteam Sportclub Brummen speelt op hoog niveau

BRUMMEN – Het elftal JO17-1 van Sportclub Brummen komt in het nieuwe voetbalseizoen uit in de 4e divisie E van het jeugdvoetbal. Voor de geel-blauwe voetbalclub een unieke gebeurtenis, want nog niet eerder in het 112-jarig bestaan van de vereniging speelde een team op zo’n hoog niveau.

In de competitie 2023/2024 wist dit elftal (als JO16-1) onder leiding van trainer Pascal Kuipers en begeleiders Atty Gerritsen en Thijs Jolink in de 6e divisie op de tweede plaats te eindigen, slechts één punt achter kampioen GVVV JO16-1. Dit betekent dat het team mag promoveren naar een hogere klasse.

Door herstructurering van de top van het jeugdvoetbal zijn de hoogst eindigende elftallen uit de 6e divisie nu ingedeeld in de 4e divisie. Dit betekent voor het Brummense jeugdteam en begeleiding lange reizen naar uitwedstrijden. Was dat vorig seizoen al het geval, nu moet de groep nog meer kilometers maken. Men is vaak langer onderweg dan de tijd dat de spelers op het veld staan. Het zal zeker niet eenvoudig worden, maar de formatie kijkt er met vertrouwen naar uit. Voor spelers en begeleiding (opnieuw) een leerzame periode.

Foto: Jasper Boeve